Обновлен состав оргкомитета по подготовке и проведению II Европейских игр

Соответствующий указ подписал Президент. Корректировки связаны с произошедшими изменениями в составе правительства и руководства республиканских организаций. Председателем организационного комитета стал премьер-министр Сергей Румас, его заместителями - вице-премьер Игорь Петришенко и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Также в состав комитета вошли министр финансов, министр связи и информатизации, председатель Национальной телерадиокомпании Иван Эйсмонт, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.

Сейчас среди ключевых вопросов подготовки - развитие инфраструктуры, в том числе и для болельщиков. В столице появятся специальные фан-зоны с фуд-кортами, гигантскими экранами и детскими площадками. Это 4 точки: на стадионе "Динамо", "Чижовка-Арене", "Минск-Арене" и у Дворца спорта. В разработке и транспортная логистика. Необходимо связать 15 спортивных объектов с деревней атлетов. Продолжит тему Юлия Токарь.

262 дня - и Минск станет центром притяжения спортивных баталий. 50 стран, 15 видов спорта, 23 дисциплины и более 4 тысяч спортсменов: II Европейские игры - событие, которое с каждым часом становится ближе.

Сейчас у спортсменов финишная прямая - с августа начались тестовые соревнования. Уже прошли по дзюдо, стрит-болу, гребле на байдарках и каноэ, легкой атлетике, каратэ. Насыщенный график и у национальной команды по боксу. Тренируются в олимпийском спортивном комплексе "Стайки". Турниры у бойцов буквально в режиме нон-стоп. Поэтому на интервью всего пять минут.

К II Европейским играм готовятся не только спортсмены - сам город. Ключевой вопрос сейчас - транспортная логистика. Ведь не просто связать 15 спортивных объектов и деревню атлетов.

"У нас будет действовать так называемая тиол-система, где аккредитованные участники смогут пользоваться шаттл-басами. Если мы говорим о деревне спортсменов, то они садятся в эти автобусы и доезжают либо на спортивные объекты, либо через центральный хаб едут по своим объектам. Также аккредитованные лица смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Аккредитованная кампания будет открыта в декабре".

В спортивной деревне обустроят и пассажирский терминал с остановками и информационными табло. А на проезжей части организуют транспортные коридоры.

На дорогах Минска сейчас также наводят лоск. Завершается реконструкция нескольких крупных транспортных узлов. На проспекте Машерова заканчивается второй этап ремонта путепровода над Свислочью - заменяют дорожное полотно и монолитные участки. Поэтому движение временно перекрыто по трем полосам.

Продумали инфраструктуру и для туристов, и для спортивных болельщиков. Четыре основные фан-зоны разместятся у Дворца спорта, "Чижовка-Арены", "Минск-Арены" и стадиона "Динамо".

Еще одна фан-зона будет в новом, непривычном месте. На самой молодежной улице столицы - Октябрьской. Вдоль бывших заводов разместятся фуд-корты, большие экраны, детские площадки. Таким образом, гости смогут не только стать участниками спортивного праздника, но и познакомиться с урбан-культурой Минска.