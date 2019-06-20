Сегодня официально откроется деревня спортсменов

Переносимся в деревню спортсменов. К этому моменту там заселились уже более 2 тысяч человек. Это спортсмены, тренеры, представители делегаций. Об этом нашей съемочной группе сообщили накануне в ходе медиатура.



У журналистов была уникальная возможность увидеть быт соревновательной жизни. Где спят, что едят и как отдыхают спортсмены - узнавала Инна Пилевич.



Трикоциклы на данный момент - самый востребованный транспорт в деревне спортсменов. В режиме нон-стоп на них перевозят багаж новых постояльцев комплекса на проспекте Дзержинского. К церемонии открытия II Европейских игр здесь будут жить 6 тысяч участников форума. Это не только спортсмены, но и тренеры, врачи, менеджеры.







Деревня спортсменов находится под усиленной круглосуточной охраной. Просто так сюда не попасть - только по специальным бейджам. Накануне такую возможность получили несколько десятков журналистов. За время медиатура им показали, где тренируются, как отдыхают и что едят участники II Европейских игр. Меню разнообразное - гриль, салаты, европейская, белорусская кухни.



В перерывах между соревнованиями можно познакомиться с нашей историей. Накануне в комплексе для участников II Европейских игр открылся Центр белорусской культуры. В экспозиции - национальные костюмы, музыкальные инструменты, народные промыслы и ремесла, произведения искусства. Спортсменам предлагают самим смастерить сувениры.



Официально деревня спортсменов откроется сегодня. В 16 часов на аллее флагов состоится шествие. В нем примут участие представители 50 стран.



