Сегодня окунуться в прорубь можно в каждом районе Минска

Крещенские купания - древняя народная традиция, которую белорусы соблюдают до сих пор. В Минске сегодня окунуться в прорубь можно в каждом районе. Специальные купели оборудованы в церквях. А это видео снято на территории летней зоны отдыха спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский". Традиционно 19 января, на Крещение, бассейн также предоставлен посетителям. Утром воду освятил священник, и первыми в местную ледяную купель окунулись представители спортивного клуба закаливания и зимнего плавания "Моржи столицы". "Олимпийский" ждет гостей у открытого бассейна до девяти вечера.