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Сегодня определяли лучших вальщиков леса Минской области
Наломали немало дров. На соревнованиях среди лесхозов Минской области сегодня определяли лучших вальщиков леса. В руках профессионалов бензопила. При этом во время первого испытания инструмент надо собрать на скорость. Лесные игры организовали сразу на нескольких локациях. В ринг для лесорубов превратилась лесосека в Пуховичском районе. Здесь мастера соревновались в точности - спиливали деревья так, чтобы ствол приземлился на специальную метку.
Кроме того, вальщики соревновались в скоростном распиливании бревна, командной дуэли, а также при помощи пилы очищали от веток ствол дерева.
Кстати, именно сборная вальщиков леса Минской области - действующий чемпион мира среди лесорубов. В прошлом году на мировых соревнованиях в Норвегии наша команда подтвердила титул во второй раз.
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