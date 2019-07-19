Сегодня определяли лучших вальщиков леса Минской области

Наломали немало дров. На соревнованиях среди лесхозов Минской области сегодня определяли лучших вальщиков леса. В руках профессионалов бензопила. При этом во время первого испытания инструмент надо собрать на скорость. Лесные игры организовали сразу на нескольких локациях. В ринг для лесорубов превратилась лесосека в Пуховичском районе. Здесь мастера соревновались в точности - спиливали деревья так, чтобы ствол приземлился на специальную метку.



Кроме того, вальщики соревновались в скоростном распиливании бревна, командной дуэли, а также при помощи пилы очищали от веток ствол дерева.



Кстати, именно сборная вальщиков леса Минской области - действующий чемпион мира среди лесорубов. В прошлом году на мировых соревнованиях в Норвегии наша команда подтвердила титул во второй раз.



