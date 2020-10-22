Сегодня особое внимание - пожилым людям. О помощи, которая действительно необходима

Соблюдать меры социального дистанционирования, избегать большого скопления людей и носить медицинские маски. Всем этим рекомендациям эпидемиологи просят следовать всех без исключения. Но особое внимание, конечно, пожилым. Именно они в силу возраста и наличия хронических заболеваний в зоне риска. Им лучше всего по возможности оставаться дома. Заботу о них берут на себя и родственники, и государство в лице территориальных центров социального обслуживания. О помощи, которая действительно необходима, Антон Малюта.





По всей стране работают горячие линии

Это территориальный центр социального обслуживания Фрунзенского района. Здесь, как и в других таких учреждениях по стране, всегда готовы предложить услуги няни или обеспечить нескучный досуг пожилым людям. Пандемия внесла коррективы, и теперь приоритеты в работе сотрудников центра совсем другие.

Покупку продуктов пожилым людям берут на себя соцработники

Уже полгода сюда звонят со всего района. Горячая линия - в помощь пожилым людям. Покупку продуктов берут на себя социальные работники. Екатерина Парамонова на вопрос "почему выбрала эту профессию" отвечает лаконично.

Строгое соблюдение перчаточно-масочного режима

...и поступают правильно. Осень - и так не простое время: переменчивая погода, сезонные инфекции, а сейчас еще и COVID. Рисковать здоровьем - ни к чему. Да и лишний раз покидать квартиру нет смысла - в этом мы убедились сами. Мы в гостях у Анны Каземировны. Ей уже 83. Говорит, сын живет далеко, навещать получается только по выходным. А ведь работа по дому требуется ежедневная. Без помощи Екатерины справиться сложно.В день только у одного соцработника может быть около пяти адресов. Во Фрунзенском районе на постоянном контроле социальных служб - 550 человек. Но на горячую линию обращаются куда больше людей, и не отказывают никому. Ведь помощь должна дойти до всех, кому это необходимо.

Пожилым людям по возможности нужно оставаться дома