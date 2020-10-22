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Сегодня особое внимание - пожилым людям. О помощи, которая действительно необходима
Соблюдать меры социального дистанционирования, избегать большого скопления людей и носить медицинские маски. Всем этим рекомендациям эпидемиологи просят следовать всех без исключения. Но особое внимание, конечно, пожилым. Именно они в силу возраста и наличия хронических заболеваний в зоне риска. Им лучше всего по возможности оставаться дома. Заботу о них берут на себя и родственники, и государство в лице территориальных центров социального обслуживания. О помощи, которая действительно необходима, Антон Малюта.
По всей стране работают горячие линии
Это территориальный центр социального обслуживания Фрунзенского района. Здесь, как и в других таких учреждениях по стране, всегда готовы предложить услуги няни или обеспечить нескучный досуг пожилым людям. Пандемия внесла коррективы, и теперь приоритеты в работе сотрудников центра совсем другие.
Покупку продуктов пожилым людям берут на себя соцработники
Уже полгода сюда звонят со всего района. Горячая линия - в помощь пожилым людям. Покупку продуктов берут на себя социальные работники. Екатерина Парамонова на вопрос "почему выбрала эту профессию" отвечает лаконично.
Строгое соблюдение перчаточно-масочного режима
...и поступают правильно. Осень - и так не простое время: переменчивая погода, сезонные инфекции, а сейчас еще и COVID. Рисковать здоровьем - ни к чему. Да и лишний раз покидать квартиру нет смысла - в этом мы убедились сами. Мы в гостях у Анны Каземировны. Ей уже 83. Говорит, сын живет далеко, навещать получается только по выходным. А ведь работа по дому требуется ежедневная. Без помощи Екатерины справиться сложно.В день только у одного соцработника может быть около пяти адресов. Во Фрунзенском районе на постоянном контроле социальных служб - 550 человек. Но на горячую линию обращаются куда больше людей, и не отказывают никому. Ведь помощь должна дойти до всех, кому это необходимо.
Пожилым людям по возможности нужно оставаться дома
Беречь пожилых - задача важная для всех. Медики отмечают: люди в возрасте находятся в зоне повышенного риска. В период COVID-19 специалисты советуют нашим бабушкам и дедушкам по возможности оставаться дома и пользоваться онлайн-услугами. В период пандемии растет и востребованность волонтеров. В этой роли может побыть каждый из нас. И начать лучше с себя и своей семьи. Все, что нужно - освободить час выходного дня, чтобы закупить все необходимые продукты для своих родных. Тем самым обезопасить их от ненужного риска.
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