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В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" сегодня открывается международная выставка "Белагро-2021"

Сегодня открывается "Белагро-2021". Самое значимое событие для аграриев стало еще масштабнее. Выставка разместилась в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Здесь представят новейшие образцы техники, инновационные технологии в АПК, IT-решения для сельского хозяйства. Профессиональным сопровождением станет деловая программа. Это более двух десятков конференций и семинаров. Выставка продлится по 5 июня.


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