И еще сегодня отмечаем День работников культуры. C профессиональным праздником представителей отрасли поздравил Президент Александр Лукашенко.

В нашей стране искусству служат более 70 тысяч - музыкантов, художников, сотрудников театральной, киносферы, работников музеев, образовательных учреждений, это все те люди, которые создают культурное и духовное наследие Беларуси, чествовать их будут сегодня на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.