Беларусь отмечает Международный день музеев

Учитывая вызовы реальности, в поиске новых подходов и белорусские хранилища ценностей. Наши выставочные площадки стремятся постичь так называемое искусство в один клик. Активно оцифровывают фондовые коллекции, завлекают посетителей на интернет-платформы, проводят открытые семинары и творческие лекции. Ждут свою аудиторию и офлайн. Напомним, в Минске продолжается работа по возведению музейного квартала: арт-комплекс расположится на территориях улиц Кирова, Ленина и Маркса.

Сегодня в топе самых притягательных и посещаемых туристических объектов нашей страны: Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Национальный историко-культурный музей-заповедник Несвижа и Национальный исторический музей. Одни делают акцент на преемственность поколений, другие фокусируют внимание эстетов на литературном наследии и, конечно, элитарном искусстве, готовы познакомить с ценностями мировой и отечественной культуры.

Геолокация самого крупного собрания художественного профиля Беларуси - монументальное здание на Ленина, 20. Национальный художественный по праву числится среди лидеров хранилищ ценностей Восточной Европы. Тут дело и в фондовом многообразии, а это свыше 30 тысяч экспонатов, и, безусловно, в ценности коллекции. Полотна Шишкина, Репина, Кустодиева, Врубеля - собрание русского искусства, о котором мечтает каждый профильный музей.

В масштабах не занимать Национальному историческому. Музей с пушкой хранит порядка 400 тысяч экспонатов. Статус самого крупного в стране получил за количество филиалов, которые имеет. Их сразу 5: Музей природы и экологии, Музей белорусского кино, Музей современной белорусской государственности, Музей театральной и музыкальной культуры, а также Дом I съезда РСДРП.

Всего же в Беларуси действует 160 музеев. Свыше полутора тысяч функционируют в учреждениях образования. Развивается также система частных музеев и коллекций. Только за прошлый сезон собрания хранилищ артефактов пополнили свыше 50 тысяч предметов. В среднем же оценили белорусские экспозиции более 3 миллионов человек.