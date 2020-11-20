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Сегодня отмечается Всемирный день ребенка
В Беларуси забота о детях - одно из приоритетных направлений социальной политики. В нашей стране каждый год открываются новые садики, школы, центры детского творчества, спортивные кружки. Современной техникой оборудуются роддома, больницы и поликлиники. Беларусь относится к странам с низким уровнем младенческой и детской смертности. Благодаря применению высоких технологий в лечении недоношенных детей, почти в 3 раза чаще стали спасать младенцев с массой тела до 1000 граммов.
По данным переписи населения, в 2019 году в Беларуси родилось более 87 тысяч детей, среди них чуть более 45 тысяч мальчиков и 42 тысячи 400 девочек. Больше половины новорожденных - это второй или третий ребенок. В список самых популярных детских имен вошли Максим, Артем, Михаил, София, Анна и Мария.
Оказывает наше государство и финансовую поддержку маленьким белорусам. Так, при рождении первого ребенка единовременно государство выплачивает более двух с половиной тысяч рублей, второго и третьего - более трех с половиной. Выплачивается и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
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