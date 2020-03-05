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Сегодня ожидается самая мощная магнитная буря года

Сегодня ожидается самая мощная магнитная буря года

Сегодня ожидается самая мощная магнитная буря года. Проблемы со здоровьем возможны не только у метеочувствительных людей.

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