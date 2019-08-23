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Сегодня паспорта готовности подпишут все учреждения общего среднего образования

Сегодня паспорта готовности к новому учебному году подпишут все учреждения общего среднего образования. Необходимых документов пока не было у шести процентов школ - это 180 учреждений. Особое внимание при проверке специалисты уделяют пищевым блокам, столовым - там не должно быть нарушений санитарных норм. А также спортивным залам, стадионам и сооружениям. В новом учебном году будут работать 3003 учреждения общего среднего образования, восемь школ-новостроек.

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