ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сегодня патриоты Беларуси отправятся в традиционный автопробег

На этот раз автоколонна проследует из Могилева в Быхов. Старт - в эти минуты. В Быхове участники посетят женский монастырь, Дворец Ходкевичей и Сапег, мемориал воинской славы "Лудчицкая высота". Присоединиться может любой желающий - будет интересно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все