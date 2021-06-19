Сегодня патриоты Беларуси отправятся в традиционный автопробег

На этот раз автоколонна проследует из Могилева в Быхов. Старт - в эти минуты. В Быхове участники посетят женский монастырь, Дворец Ходкевичей и Сапег, мемориал воинской славы "Лудчицкая высота". Присоединиться может любой желающий - будет интересно.

