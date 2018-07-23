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Сегодня по стране вновь ливни и грозы
Сказывается на темпах уборочной, конечно же, и погода. Уже 12-ый день белорусов испытывает циклонический вихрь, который кружит восточнее наших границ. Сегодня по стране вновь ливни и грозы. При этом тепло - до плюс 27 градусов.
В выходные сильные дожди прошли по всей стране. В Гомеле выпала половина месячной нормы осадков. Сильно досталось хозяевам авто, многие до сих пор пытаются найти потерянные в воде номера, а другие спасти затонувшее машины.
Жители Витебска тем временем делятся впечатлениями от нашествия мотыльков поденок. Появившиеся из личинок в водах Двины насекомые полетели на свет фонарей и заполонили город. Их наблюдали в районе Кировского моста и на площади Победы. Очевидцы, снявшее явление, сравнили кадры с фильмами ужасов.
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