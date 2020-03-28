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Сегодня по традиции белорусы к представителям власти смогут обратиться на прямые телефонные линии

На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Александр Турчин, в столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.

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