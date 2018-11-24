Сегодня по традиции белорусы смогут обратиться на прямые телефонные линии

С 9:00 и до 12:00 на связь выйдутзаместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а такжепредседатели Советов депутатов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответитуправляющий делами Владимир Гуринович, в столичной мэрии -управляющий делами Анна Мательская.