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Сегодня по традиции белорусы смогут обратиться на прямые телефонные линии

С 9:00 и до 12:00 на связь выйдутзаместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а такжепредседатели Советов депутатов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответитуправляющий делами Владимир Гуринович, в столичной мэрии -управляющий делами Анна Мательская.

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