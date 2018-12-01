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Сегодня по традиции белорусы смогут обратиться на прямые телефонные линии

С 9-ти и до полудня на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели советов депутатов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит первый зампредседателя Игорь Макар, в столичной мэрии зампредседателя Александр Крепак.

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