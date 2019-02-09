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Сегодня по традиции можно будет обратиться на прямые телефонные линии

До полудня на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит управляющий делами Владимир Гуринович, в столичной мэрии - председатель Совета депутатов Василий Панасюк.

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