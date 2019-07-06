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Сегодня по традиции можно будет обратиться на прямые телефонные линии

До полудня на связь выйдут заместители глав областей, городов и районных центров. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Николай Рогащук, в столичной мэрии - председатель Анатолий Сивак.

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