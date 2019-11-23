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Сегодня по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Николай Рогащук, в столичной мэрии - председатель Совета депутатов Василий Панасюк.

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