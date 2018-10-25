Сегодня по всей стране пройдут правовые приемы

Более сотни инспекторов труда Федерации профсоюзов Беларуси окажут бесплатную юридическую помощь во всех районных и областных центрах страны. На этой неделе на интернет-портале ФПБ стартовал сервис для поиска юристов по регионам и отраслям. Для общения необходимо указать свой район и сферу деятельности, а программа предложит список специалистов, которые помогут. К слову, только за первое полугодие этого года юристы дали почти 80 тысяч консультаций.