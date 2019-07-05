Они еще школьники, однако уверенно могут оказать помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Сегодня под Гомелем торжественно открыли международный слет юных спасателей-пожарных. Форум проходит в 17-й раз, каждый год его география расширяется. Россия, Украина, Польша, Германия, Латвия, Армения всего 14 стран. Впервые приехали юные спасатели из Объединенных Арабских Эмиратов. Беларусь представят победители республиканского слета юных спасателей - команда Могилевской области.