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Сегодня после реконструкции вновь откроется минский стадион "Динамо"
Считанные часы остаются до главного спортивного события этого дня. Этим вечером после реконструкции вновь откроется минский стадион "Динамо". Кстати, Международная федерация легкой атлетики присвоила арене высшую категорию.
Сейчас там работает наш корреспондент Павел Капуцкий (прямое включение).
Это потрясающий стадион "Динамо", сохранивший исторический колорит, но при этом современный и уютный. Последний футбольный матч здесь прошел пять с половиной лет назад. В конце ноября 2012 года БАТЭ в Лиге чемпионов принимал французский "Лилль", а в декабре "Динамо" закрыли на реконструкцию. Борисовский клуб давно проводит еврокубковые матчи на своей арене, а футбольная сборная за это время уже привыкла играть не в Минске. Но осенью вернется домой.
22 тысячи сидений гомельского производства. Примерно 70 % из них защищены от дождя. Теперь "Динамо" соответствует требованиям Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Минск будет бороться за чемпионат Европы или мира.
Сейчас на "Динамо" идут последние приготовления к открытию. В нем поучаствуют президент Международной федерации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ и олимпийская чемпионка Афин Юлия Нестеренко. Начало церемонии в 19 часов. Транспортники сократят интервал движения автобусов под номерами 1, 100 и 127, а также троллейбусов 3 и 6.
Кульминация праздника - футбольный матч. Объединенная команда минского и брестского "Динамо" сразится со сборной остальных клубов Высшей лиги чемпионата Беларуси, руководить которой будет главный тренер нацкоманды Игорь Криушенко. Прямая трансляция в 19 часов на телеканале "Беларусь 5".
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