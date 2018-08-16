Сегодня последние цветы и овации поистине народному артисту Николаю Кириченко

Выдающегося актера-купаловца не стало во вторник в возрасте 72 лет. В Национальном академическом театре он воплотил более 90 ролей. Играл до последних дней как на сцене, так и в кино. Один из немногих, кто совмещал творческую профессию с административной должностью - несколько лет являлся гендиректором Купаловского и свыше 30 лет был педагогом, профессором.

Выпускница Николая Кириченко и моя коллега Ольга Медведь выходит сейчас на прямую связь со студией (прямое включение).

Здравствуйте. Для меня Николай Михайлович Кириченко был не просто народным артистом и великолепным актером, но в первую очередь наставником. Все студенческие годы мы смотрели и равнялись на него как на мастера высочайшего уровня. Учителем он был не только по профессии, но и по жизни - всегда по-отечески поддерживал в трудные мгновения, защищал, оберегал и несмотря на сбивающую с ног в прямом смысле слова болезнь он продолжал заниматься с начинающими актерами, убегая из больниц от врачей.

Сегодня действительно родная сцена Купаловского, которой он отдал почти полвека, полностью в его власти. Проститься с Кирюшей (так его называли в приближенном обществе) приехали люди совершенно разных профессий, возрастов и социальных кругов. Это и коллеги-купаловцы, актеры со всей страны и зарубежья, которые с гордостью называли и будут называть его своим мастером, студенты и педагоги Академии искусств, друзья и поклонники. В эти минуты как раз должна начаться гражданская панихида, театр же открыт для прощания с 10, но желающие собирались гораздо раньше.

Путь в искусстве у теперь народного Николая Кириченко складывался не сразу. В театральный институт поступил со второй попытки втайне от родителей. Попал на курс к Дмитрию Орлову, который изначально и не верил в молодого темпераментного актера. Но при выпуске заявки на Кириченко были из всех столичных театров. В Купаловский он пришел после нескольких лет служения Брестскому областному драмтеатру и долгое время мелькал лишь в эпизодических ролях. Настоящий успех пришел к Николаю Кириченко после роли Ягайлы в "Князе Витовте", а к знаковым можно отнести Василя из "Вечера". Героя он так и не сыграл, в истории Николай Михайлович останется как мастер характерных ролей.