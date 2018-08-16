3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сегодня последние цветы и овации поистине народному артисту Николаю Кириченко
Выдающегося актера-купаловца не стало во вторник в возрасте 72 лет. В Национальном академическом театре он воплотил более 90 ролей. Играл до последних дней как на сцене, так и в кино. Один из немногих, кто совмещал творческую профессию с административной должностью - несколько лет являлся гендиректором Купаловского и свыше 30 лет был педагогом, профессором.
Выпускница Николая Кириченко и моя коллега Ольга Медведь выходит сейчас на прямую связь со студией (прямое включение).
Здравствуйте. Для меня Николай Михайлович Кириченко был не просто народным артистом и великолепным актером, но в первую очередь наставником. Все студенческие годы мы смотрели и равнялись на него как на мастера высочайшего уровня. Учителем он был не только по профессии, но и по жизни - всегда по-отечески поддерживал в трудные мгновения, защищал, оберегал и несмотря на сбивающую с ног в прямом смысле слова болезнь он продолжал заниматься с начинающими актерами, убегая из больниц от врачей.
Сегодня действительно родная сцена Купаловского, которой он отдал почти полвека, полностью в его власти. Проститься с Кирюшей (так его называли в приближенном обществе) приехали люди совершенно разных профессий, возрастов и социальных кругов. Это и коллеги-купаловцы, актеры со всей страны и зарубежья, которые с гордостью называли и будут называть его своим мастером, студенты и педагоги Академии искусств, друзья и поклонники. В эти минуты как раз должна начаться гражданская панихида, театр же открыт для прощания с 10, но желающие собирались гораздо раньше.
Путь в искусстве у теперь народного Николая Кириченко складывался не сразу. В театральный институт поступил со второй попытки втайне от родителей. Попал на курс к Дмитрию Орлову, который изначально и не верил в молодого темпераментного актера. Но при выпуске заявки на Кириченко были из всех столичных театров. В Купаловский он пришел после нескольких лет служения Брестскому областному драмтеатру и долгое время мелькал лишь в эпизодических ролях. Настоящий успех пришел к Николаю Кириченко после роли Ягайлы в "Князе Витовте", а к знаковым можно отнести Василя из "Вечера". Героя он так и не сыграл, в истории Николай Михайлович останется как мастер характерных ролей.
В последний путь Николая Кириченко вынесут из театра по сложившейся традиции с почестями - под бурные овации в сопровождении роты почетного караула. По времени этот церемониал запланирован предварительно на 12:45, после чего народного артиста похоронят на центральной аллее Восточного кладбища.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов