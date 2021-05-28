Сегодня последний шанс попасть в проект X-Factor Belarus: девятый день прослушиваний вживую

В Малом зале концертного зала "Минск" прослушиваниестартует, как обычно, в полдень. Завершится ближе к 18 часам вечера. На предкастинг в Минске зарегистрировались более полутора тысяч человек из разных регионов страны, поэтому отбор пришлось трансформировать в настоящий марафон. Поучаствовать может каждый, у кого есть паспорт и желание. Прослушивание проходит вживую - без музыкального сопровождения. Претенденты на участие в шоу демонстрируют не только свои вокальные данные, но и делятся подробностями биографии.