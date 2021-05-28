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Сегодня последний шанс попасть в проект X-Factor Belarus: девятый день прослушиваний вживую

В Малом зале концертного зала "Минск" прослушиваниестартует, как обычно, в полдень. Завершится ближе к 18 часам вечера. На предкастинг в Минске зарегистрировались более полутора тысяч человек из разных регионов страны, поэтому отбор пришлось трансформировать в настоящий марафон. Поучаствовать может каждый, у кого есть паспорт и желание. Прослушивание проходит вживую - без музыкального сопровождения. Претенденты на участие в шоу демонстрируют не только свои вокальные данные, но и делятся подробностями биографии.

Следующий этап проекта - телекастинги

Креативной команде проекта предстоит масштабная работа: проанализировать анкеты и видеозаписи с интервью и отобрать тех, кто попадет на телекастинги проекта в присутствии наставников. Съемки 9-ти эпизодов стартуют в августе в павильонах киностудии "Беларусьфильм".


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