Сегодня правительство ответит на вопросы парламентариев

В Овальном зале ждут вице-премьера Игоря Ляшенко. В Кабинете министров за ним - промышленное производство и энергетика. Депутаты наверняка спросят и о результатах работы в нефтегазовой сфере. И сегодня же парламент закроет весеннюю сессию - планируется рассмотреть ряд законопроектов.



В частности, об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Документ предлагает освободить лиц, которые совершили нетяжкие преступления. Отдельным категориям осужденных предусмотрено сокращение сроков отбывания наказания. Второго чтения ждут и поправки в правила призыва в армию, одобренные депутатами в первом чтении накануне.