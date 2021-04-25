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Православные христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье
С утра во всех храмах проходят праздничные литургии, после которых верующие освящают главный символ торжества - веточки вербы. Торжество охватило весь православный мир. По традиции все белорусские приходы и храмы встречают сегодня верующих.
В этот момент у одного из самых величественных и красивых храмов столицы - храма-памятника Всех Святых - работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).
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