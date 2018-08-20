Сегодня представили нового главу Госкомвоенпрома

Председателем ведомства стал Роман Головченко. До этого он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах. Отметим, что Роман Головченко работал и в военно-промышленном комитете, с 2009 по 2013 год занимая должность первого заместителя.

Как отметил сам новый глава ведомства, перед ним сегодня поставлен целый ряд задач, в том числе перейти с этапа стабилизации, планирования и развития к фазе создания высокотехнологичных образцов вооружения и техники, а также расширить перечень, который будет использоваться как белорусской армией, так и для экспорта.