Прием граждан прошел в Березинском районе

Все вопросы важные и требуют внимания. Именно под таким лейтмотивом прошел сегодня прием граждан в Березинском районе. Местных жителей выслушал помощник Президента - инспектор по Минской области - Игорь Евсеев. К тому же, на личный прием приехали даже из Минска и Солигорска. Среди основных вопросов - земельные споры, ремонт дорог, социальные выплаты. Все вопросы Игорь Евсеев взял на контроль. Чтобы разобраться в некоторых, пообещал лично выехать на место.