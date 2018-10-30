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Прием граждан прошел в Березинском районе
Все вопросы важные и требуют внимания. Именно под таким лейтмотивом прошел сегодня прием граждан в Березинском районе. Местных жителей выслушал помощник Президента - инспектор по Минской области - Игорь Евсеев. К тому же, на личный прием приехали даже из Минска и Солигорска. Среди основных вопросов - земельные споры, ремонт дорог, социальные выплаты. Все вопросы Игорь Евсеев взял на контроль. Чтобы разобраться в некоторых, пообещал лично выехать на место.
После приема граждан инспектор по Минской области побывал на одном из сельхозпредприятий Березинского района, оценил ход осенне-полевых работ и подготовку техники к зиме.
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