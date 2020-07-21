Сегодня проблемы белорусов будет решать сенатор Виктор Лискович, завтра - Сергей Рачков

Напрямую выявить и оперативно решить проблемы белорусов. Свою эффективность в этом показали личные приемы граждан. Их проводят и сенаторы. Так, сегодня на вопросы белорусов будет отвечать председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.



А 22 июля встречу проведет председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Начало приемов в 10 утра.



