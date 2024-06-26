"Сегодня прокурор и есть справедливость" - работники прокураторы отмечают профессиональный праздник

26 июня у работников прокураторы профессиональный праздник. Сотрудников и ветеранов органов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В нынешних условиях как никогда важно обеспечить единство для противодействия внешним и внутренним угрозам.

А в год 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков особую значимость приобретает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, раскрывающего новые страницы трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Виолетта Соколович рассказала о тех, кто стоит на страже закона и справедливости.

Прокуратура всегда занимала особое место в системе госорганов, а сегодня еще стала и основным субъектом в системе обеспечения нацбезопасности, сказал госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником и зачитал поздравление Президента. Отметив, что приумножая традиции предшественников, с честью выполняя свои профессиональные обязанности, прокуроры завоевали высокий авторитет среди правоохранительного блока, но главное, что прокуратура пользуется доверием у простых людей. А иногда одна из последних инстанций, когда можно добиться истины. Об этом сказал и Генпрокурор Беларуси Андрей Швед.

Каждый день, находясь на рабочем месте, каждый из прокуроров принимает все возможные меры, чтобы люди были защищены. Не секрет, что мы часто являемся последней инстанцией, где справедливое законное решение - это хорошая гарантия защиты государства. Как говорил Президент, очень важно обеспечить справедливость общества. Сегодня прокурор, по сути, это и есть справедливость. Андрей Швед

И конечно, сегодня нельзя не отметить большую работу Генпрокуратуры в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа.

"Готовятся материалы как минимум нескольких уголовных дел, в том числе в отношении Серафимовича. Это коллаборант из Гомельской области, который участвовал в массовых карательных операциях. Говорить о количестве таких дел преждевременно, но они будут постоянно направляться в суд", - сказал Андрей Швед.