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Сегодня пройдет прямая телефонная линия с председателем Совета Республики Натальей Кочановой

Совет Республики продолжает прием граждан. Такие встречи позволяют решить конкретные проблемы людей, а также выявить системные вопросы, волнующие население.

Сегодня состоится прямая телефонная линия. На связь выйдет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00.

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