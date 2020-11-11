Сегодня пройдет прямая телефонная линия с председателем Совета Республики Натальей Кочановой

Совет Республики продолжает прием граждан. Такие встречи позволяют решить конкретные проблемы людей, а также выявить системные вопросы, волнующие население.

Сегодня состоится прямая телефонная линия. На связь выйдет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00.