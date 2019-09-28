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Сегодня прямые телефонные линии

Сегодня по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Анатолий Исаченко, в столичной мэрии - заместитель председателя Александр Крепак.

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