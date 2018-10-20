Сегодня решить проблемы белорусов помогут прямые телефонные линии

На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели советов депутатов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Иван Маркевич, в столичной мэрии - заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. Напомним, обратиться на прямые линии можно сегодня до полудня.