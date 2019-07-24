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Сегодня ровно год, как подписан указ о 30-дневном безвизовом пребывании туристов в Беларуси

Гости из 80 стран могут прилетать в нашу страну по таким упрощенным условиям через Национальный аэропорт Минск. За это время Беларусь посетили почти 137 тысяч туристов. Лидируют граждане Германии, Италии, США и Польши. Визовое упрощение оживило интерес к нашей стране.

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