Сегодня ровно год, как подписан указ о 30-дневном безвизовом пребывании туристов в Беларуси

Гости из 80 стран могут прилетать в нашу страну по таким упрощенным условиям через Национальный аэропорт Минск. За это время Беларусь посетили почти 137 тысяч туристов. Лидируют граждане Германии, Италии, США и Польши. Визовое упрощение оживило интерес к нашей стране.