Сегодня состоится финал республиканского конкурса "Семья года"

Он пройдет во Дворце профсоюзов в Минске. На сцене встретятся 7 команд - по одной от каждой области и столицы. На суд жюри участники представят визитную карточку своей семьи, родословное древо и социально значимый проект. Покорять сердца зрителей собираются не только нарядными костюмами и оригинальным представлением, но и своей любовью друг к другу. Для победителей - денежные награды, ну и конечно, почетный титул. К слову, первую "Семью года" выбрали семь лет назад.