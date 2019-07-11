Сегодня состоится прощание с народным художником Виктором Громыко

Сегодня в 12 часов в здании Института истории Национальной академии наук Беларуси состоится прощание с народным художником Виктором Громыко. Живописец ушел из жизни накануне в возрасте 96 лет. Во время Великой Отечественной он состоял в подпольной группе Константина Заслонова, затем сражался в одном из партизанских отрядов Беларуси, награжден медалью "За отвагу", орденом Отечественной войны. В мирное время закончил художественное училище и институт. В сегодняшней Академии искусств преподавал почти 40 лет. Виктор Громыко будет похоронен на Восточном кладбище Минска.



