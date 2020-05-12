Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Генеральным директором ВОЗ

Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом. Он был инициирован руководством ВОЗ. Глава Всемирной организации попросил рассказать об обстановке, которая на сегодня складывается в Беларуси, а также поинтересовался, какая на данный момент нужна поддержка от организации, заявив о готовности при необходимости такую помощь оказать. Президент рассказал о работе системы здравоохранения в целом, избранных страной стратегии и тактике в противодействии распространению вируса.

Их лечению уделяется наибольшее внимание. Главная задача, которую определили для себя в Беларуси, - бороться за каждую жизнь, ни в коем случае не допуская скачка уровня смертности. Руководитель ВОЗ отметил, что каждая страна в условиях пандемии использует свои методы борьбы, реагирования на ситуацию, единых рецептов и правил здесь не существует. Глава ВОЗ поблагодарил Президента и органы власти страны в целом за глубокую вовлеченность в процесс, о чем он хорошо осведомлен. Речь шла и о миссии ВОЗ, которая работала в Беларуси в апреле. Александр Лукашенко поблагодарил Тедроса Гебрейесуса за приезд экспертов.