Сегодня станет известен цвет танка и дорожка, по которой команда Беларуси выступит в финале "Танкового биатлона"

В подмосковной Кубинке состоится жеребьевка команд, которые показали лучшее время в полуфинальных заездах. Это Россия, Беларусь, Казахстан и Азербайджан. Вчера на полигоне Алабино наши танкисты соревновались в конкурсе "Эстафета". Задача каждого - на максимальной скорости пройти 4 круга и поразить мишени разного типа. Белорусы выбили 15 из 24. И даже несмотря на то что загорелся танк и была вынужденная замена техники, наша команда с результатом 1 час 45 минут и 35 секунд заняла второе место и вышла в финал. Финал конкурса "Танковый биатлон" состоится в день торжественного закрытия Армейских игр - 17 августа. По его итогам будут определены три сильнейшие команды. Напомним, в прошлом году белорусские танкисты завоевали бронзу.