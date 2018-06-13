Стартовала вступительная кампания

Первое ЦТ уже позади. Этим утром абитуриенты сдавали белорусский. Всего около 25 тысяч человек по всей стране. Результаты будут известны через две недели. В этом году минимальный порог повысили. Так, к примеру, язык - русский или белорусский - нужно сдать минимум на 10 баллов, а для специальностей филологического профиля и вовсе 25.

Итак, вступительная кампания - 2018 - чего ждать? Соответствуют ли задания школьной программе? А также настроения выпускников и родителей - обо всем по порядку расскажет Анастасия Бенедисюк.

Республиканский институт контроля знаний. Именно здесь разрабатывают задания к централизованному тестированию. И именно отсюда накануне бланки с вопросами по белорусскому языку и отправили в специальных вализах по местам проведения ЦТ. Надежный канал доставки обеспечивает фельдъегерская служба.

Разумеется, структура это закрытая. Люди военнообязанные, при себе имеют оружие. Принять вализ может только сотрудник, чья фамилия указана на пломбе. А дальше - в сейф. О том, что ЦТ исключает любые манипуляции с результатами, говорит и статистика. За последние семь лет - ни одного случая коррупции.

Весь процесс от приема документов, подготовки и проведения вступительной компании до зачисления абитуриентов в ряды студентов контролируют в Комитете госконтроля. Всего 160 человек.

Только в Гомельской области на ЦТ по белорусскому языку зарегистрировались в этом году почти 4 тысячи человек. Одним из самых массовых мест сдачи в регионе стал университет имени Франциска Скорины. Всего же проверить знания можно было в 6 пунктах: четыре - в Гомеле и по одному - в Мозыре и Светлогорске.

А это уже Минск. К сейфу члены комиссии подходят, сверив часы.

В прошлом году Василий Жарко открывал ЦТ в инязе, а в этом заместитель премьер-министра наблюдал за проведением испытания в БГУИР. Кстати, врач по образованию, сразу обратит внимание - в аудитории нет воды. Позже в комиссии разъяснят, проносить-то ее можно, но только бутилированную и в прозрачной упаковке. Но ни один из абитуриентов такой возможностью не воспользовался. К следующему ЦТ в БГУИР пообещали запастись водой в каждой аудитории. Горячая пора, что и говорить!

А вот Татьяна Макавчик к ЦТ относится как к проверке себя же... на удачу. Говорит, весь год готовилась исключительно к внутреннему экзамену. Ее цель - тоже БГУИР. А вообще девушка - без двух недель дипломированный техник-программист. Заканчивает Минский радиотехнический колледж.

55 тысяч студентов готовы принять в этом году белорусские вузы. Как и в прошлом, частично сократили юридические и экономические специальности. Увеличили количество мест по техническим, технологическим и IT-направлениям. Руководствовались, прежде всего, ситуацией на рынке труда. Все тесты соответствуют школьной программе. Над их разработкой трудились специально созданные год назад рабочие группы. В них вошли опытные педагоги из средней школы. По отдельным предметам подняли порог, разрешить сдавать сразу 4 ЦТ, можно использовать сертификаты прошлого года. А нынешние будут актуальны и в 2019-м.