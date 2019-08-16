Помочь детям по силам каждому, и для этого достаточно просто пробежать или проплыть. По такому принципу сегодня в 18:00 стартует 24-часовой благотворительный марафон в помощь детям с аутизмом. Вместе со звездами белорусского спорта принять участие может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и прийти на стадион Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике или просто опубликовать в соцсетях свой результат бега с хештегом проекта. Об этом на сайте Белтелерадиокомпании рассказали организаторы марафона. В забеге уже зарегистрированы более 55 звездных команд, среди которых есть и наши коллеги из Агентства теленовостей и телеканала "Беларусь 5". А число всех участников организаторы назовут после подведения итогов.