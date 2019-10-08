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Сегодня стартует Неделя матери

В Беларуси сегодня стартует Неделя матери. По традиции в ближайшие семь дней особое внимание самым близким людям за их благородный труд. Женщин по всей стране будут чествовать и награждать. Среди главных событий недели - выставка-форум "Материнство и детство", благотворительная акция "Милосердие" и, конечно, финал конкурса "Семья года". В администрациях районов пройдут торжественные приемы. В детских садах и школах - тематические концерты, выставки творчества, семейные конкурсы и спортивные эстафеты. Без внимания не останутся и те, кто еще планирует обзавестись семьей. В детских консультацияхдля будущих мам пройдут дни открытых дверей.

По традиции самый трогательный праздник в Беларуси отметят в понедельник, 14 октября. В этот день состоится большой молебен в храмах страны "Во здравие всех матерей".

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