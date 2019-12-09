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Сегодня стартует республиканская акция "Наши дети"
Подарки и внимание каждому ребенку. Сегодня в Беларуси стартует масштабный благотворительный марафон "Наши дети". Начало акции пройдет в Минске в Национальном центре творчества детей и молодежи. В течение месяца поздравления получат дети по всей стране. Особое внимание по традиции ребятам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это воспитанники детских домов, кто остался без родителей, дети с ограничениями по здоровью и маленькие пациенты больниц. Всего в этом году в акции "Наши дети" примут участие более 230 тысяч детей.
Материальную помощь от организаций примут более 130 детских учреждений. Самым ярким событием марафона станет Главная елка страны во Дворце Республики с участием Президента. Продлится акция "Наши дети" до 10 января.
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