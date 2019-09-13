Сегодня стартует совместное белорусско-российское оперативное учение "Щит Союза - 2019"

Отражение атаки незаконных формирований и прикрытие госграницы. На полигоне под нижним Новгородом сегодня стартует совместное оперативное учение "Щит Союза - 2019". Во время маневров военное руководство проверит готовность войск Беларуси и России работать в тандеме. В нынешнем учении будут задействованы 12 тысяч военнослужащих, от белорусской стороны - 4 тысячи человек, более 30 танков, 80 боевых машин, а также порядка 15 самолетов и вертолетов.