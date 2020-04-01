Сегодня стартует всемирная акция "30 дней на велосипеде"

Каждый день на велосипеде! Ближайший месяц активно крутить педали можно не только с пользой для здоровья, но и за приятные бонусы. Всех велолюбителей приглашают стать частью международного проекта "30 дней на велосипеде".





Свои приключения и километры достижений нужно фиксировать в социальных сетях

На финише, то есть в конце апреля, организаторы подведут итоги и наградят призами от партнеров самых активных. Кроме обычных прогулок, время на двухколесном можно провести с азартом.

Максим Пучинский, замдиректора Минского велосипедного общества:

"Мы готовим квесты, другие задания. Но надо понимать, что не только в Минске проходит акция. В Беларуси сейчас уже больше 22 районов присоединилось к ней. И в большинстве областных городов проходит своя акция. Брест сделал свои карточки, Гродно, Гомель, Могилев - они тоже активно поддерживают и предлагают участвовать в акции".