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Сегодня стартует всемирная акция "30 дней на велосипеде"
Каждый день на велосипеде! Ближайший месяц активно крутить педали можно не только с пользой для здоровья, но и за приятные бонусы. Всех велолюбителей приглашают стать частью международного проекта "30 дней на велосипеде".
Свои приключения и километры достижений нужно фиксировать в социальных сетях
На финише, то есть в конце апреля, организаторы подведут итоги и наградят призами от партнеров самых активных. Кроме обычных прогулок, время на двухколесном можно провести с азартом.
Максим Пучинский, замдиректора Минского велосипедного общества:
"Мы готовим квесты, другие задания. Но надо понимать, что не только в Минске проходит акция. В Беларуси сейчас уже больше 22 районов присоединилось к ней. И в большинстве областных городов проходит своя акция. Брест сделал свои карточки, Гродно, Гомель, Могилев - они тоже активно поддерживают и предлагают участвовать в акции".
Количество велосипедистов растет. Только в прошлом году в столице поток двухколесного транспорта увеличился в среднем почти в полтора раза.
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