Сегодня страна отмечает День танкистов

Сегодня же, в День города, страна отмечает и День танкистов. По этому поводу в парке Победы с двух часов развернется реконструкция танковых боев. А реконструкцию историческую можно наблюдать у стелы "Минск - город-герой". Там в эти минуты проходят рыцарские турниры и мастер-классы по средневековым ремеслам.