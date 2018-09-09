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Сегодня страна отмечает День танкистов

Сегодня же, в День города, страна отмечает и День танкистов. По этому поводу в парке Победы с двух часов развернется реконструкция танковых боев. А реконструкцию историческую можно наблюдать у стелы "Минск - город-герой". Там в эти минуты проходят рыцарские турниры и мастер-классы по средневековым ремеслам.

Отметим, второй день праздника Минска развернется на десятках площадок. В этом году задействовали и Троицкое предместье - там работает город мастеров и творческие коллективы.

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