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Сегодня свое мастерство оттачивает авиация

З-го июля минчане и гости столицы увидят транспортные вертолеты Ми-8, ударные Ми-24, следом проследуют Ка-52 военно-космических сил России. Также в небе пролетят истребители МиГ-29, Су-30, Су-34, штурмовики Су-25, военно-транспортный Ил-76, самолеты Ан-26, Як-130.


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