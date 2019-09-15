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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства

Это почти 100 тысяч человек. Именно они оберегают, сохраняют и увеличивают природные богатства нашей страны.

Новый тепличный комплекс открылся под Минском

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