Сегодня торжественно начался 4-й Республиканский конкурс профессионального мастерства World Skills Belarus - 2020

Церемония прошла в спортивном комплексе "Чижовка-Арена". Соревноваться за звание лучшего будут более 320 конкурсантов в возрасте до 21 года изо всех регионов Беларуси. Это учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, студенты вузов и колледжей, молодые рабочие. Столицу представят 96 конкурсантов. В программе конкурса - соревнования по 47 профессиональным компетенциям, среди которых технологии проектирования зданий и начальное образование будут представлены впервые.



Соревнования у юных мастеров начнутся завтра. В течение двух конкурсных дней они выполнят задания на специальных площадках. Например, будут готовить блюда, мастерить мебель, создавать ювелирные украшения или даже разрабатывать мобильные приложения.



