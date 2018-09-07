Минск продолжает получать новые социальные объекты ко Дню города. Сегодня торжественно открыто общежитие для медицинских работников. Блоки для проживания сделаны по принципу просторных и уютных квартир с ванной, кухней и лоджией. Во дворе детские игровые площадки и места для парковок для новоселов-медиков.