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Сегодня торжественно открыто общежитие для медицинских работников
Минск продолжает получать новые социальные объекты ко Дню города. Сегодня торжественно открыто общежитие для медицинских работников. Блоки для проживания сделаны по принципу просторных и уютных квартир с ванной, кухней и лоджией. Во дворе детские игровые площадки и места для парковок для новоселов-медиков.
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