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Сегодня у аудитории востребованы сюжеты о простых людях - гендиректор БЕЛТА
Сегодня у аудитории востребованы сюжеты о простых людях. Об этом в программе "Клуб редакторов" заявила генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович.
Участники программы обсудили прошедший в Могилеве Форум медийного сообщества, на котором выступил глава государства.
"Президент очень правильно говорил, что мы должны писать просто о сложном. И еще обратил внимание на то, что героями наших сюжетов должны быть простые люди. Это абсолютная правда. Когда районкамипишутся сторителлинговыематериалы о людях, они читаются в десятки раз больше, чем обычная информация", - сказала Ирина Акулович.
Смотрите программу "Клуб редакторов" ЗДЕСЬ
По мнению гендиректора БЕЛТА, сегодня эти сюжеты больше всего востребованы. "Это в том числе сигнал для нас о том, что мы действительно должны говорить проще, рассказывать о простых людях", - добавила Ирина Акулович.
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