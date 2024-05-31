Сегодня у аудитории востребованы сюжеты о простых людях - гендиректор БЕЛТА

Сегодня у аудитории востребованы сюжеты о простых людях. Об этом в программе "Клуб редакторов" заявила генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович.

Участники программы обсудили прошедший в Могилеве Форум медийного сообщества, на котором выступил глава государства.

"Президент очень правильно говорил, что мы должны писать просто о сложном. И еще обратил внимание на то, что героями наших сюжетов должны быть простые люди. Это абсолютная правда. Когда районкамипишутся сторителлинговыематериалы о людях, они читаются в десятки раз больше, чем обычная информация", - сказала Ирина Акулович.

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